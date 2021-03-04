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В Сочи сгорели торговые павильоны на площади 400 кв. м

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В Сочи загорелись торговые павильоны. Об этом 4 марта сообщили в управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в Адлерском районе города на улице Голубые Дали. Пожар удалось локализовать на площади 400 кв. м. После этого открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вечером 2 марта в квартире на 21-м этаже многоквартирного 25-этажного дома на улице Нейбута вспыхнул пожар. Как сообщили в МЧС, дым от пожара распространился на весь подъезд, а огонь частично охватил квартиру.

В ходе тушения спасатели МЧС эвакуировали из здания 10 человек. четверо детей были госпитализированы, двоих из них — четырех и девяти лет — спасти не удалось. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом, ожогов на телах нет. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

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