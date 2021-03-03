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Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре

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Следователи во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в многоквартирном жилом доме. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

В ведомстве пояснили, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Пожар вспыхнул вечером 2 марта в квартире на 21-м этаже многоквартирного 25-этажного дома на улице Нейбута. Как сообщили в МЧС, дым от пожара распространился на весь подъезд, а огонь частично охватил квартиру.

В ходе тушения спасатели МЧС эвакуировали из здания 10 человек. четверо детей были госпитализированы, двоих из них — четырех и девяти лет — спасти не удалось. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом, ожогов на телах нет, пишет «Ридус». Отмечается, что дети находились дома одни.

Площадь пожара составила 30 кв. м. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, пишет RT. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Пользователи соцсетей утверждают, что пожарные расчеты долго не могли подъехать к дому из-за припаркованных машин.

Мэр города Олег Гуменюк пообещал оказать семье погибших детей помощь. С людьми сейчас работают психологи, пишет сайт kp.ru.

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