Двое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме во Владивостоке

Девятилетний мальчик и четырехлетняя девочка погибли при пожаре в 25-этажном жилом доме во Владивостоке. По данным врачей, дети надышались угарным газом.

Пожар произошел в высотке на улице Нейбута вечером 2 марта. Огонь частично охватил квартиру на 21-м этаже, а дым распространился по всему подъезду. Пожар удалось локализовать через 40 минут после поступления сообщения о возгорании. Площадь горения составила 30 кв. м.

Очевидцы сообщили, что пожарным долго не удавалось проехать к зданию из-за большого количества припаркованных машин. Позже к месту пожара была вызвана скорая помощь. Медики забрали двоих детей, которые находились в состоянии клинической смерти. Несмотря на принятые медиками усилия, спасти детей не удалось. Об этом пишет ИА PrimaMedia. Дети находились дома одни.

Жильцов подъезда при необходимости готов принять пункт временного размещения на улице Нестерова. С людьми работают психологи. По словам мэра Владивостока Олега Гуменюка, семье погибших детей будет оказана помощь.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. На месте работает группа следователей-криминалистов.