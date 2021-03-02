Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с четырьмя машинами на МКАДе
Мир
В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech
Мир
Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией
Политика
Путин назначил Маслова главой управления по культурным связям с зарубежьем
Спорт
Чемпион UFC Петр Ян в Дагестане провел подготовку к бою со Стерлингом
Интернет
Роскомнадзор обяжет соцсети создать формы для жалоб на незаконную информацию
Экономика
Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в январе на 103%
Общество
Ростуризм поддержит путешествия по стране на каршеринговых машинах
Общество
Подозреваемого в убийстве женщины и двоих ее детей под Пермью объявили в розыск

Двое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девятилетний мальчик и четырехлетняя девочка погибли при пожаре в 25-этажном жилом доме во Владивостоке. По данным врачей, дети надышались угарным газом.

Пожар произошел в высотке на улице Нейбута вечером 2 марта. Огонь частично охватил квартиру на 21-м этаже, а дым распространился по всему подъезду. Пожар удалось локализовать через 40 минут после поступления сообщения о возгорании. Площадь горения составила 30 кв. м.

Очевидцы сообщили, что пожарным долго не удавалось проехать к зданию из-за большого количества припаркованных машин. Позже к месту пожара была вызвана скорая помощь. Медики забрали двоих детей, которые находились в состоянии клинической смерти. Несмотря на принятые медиками усилия, спасти детей не удалось. Об этом пишет ИА PrimaMedia. Дети находились дома одни.

Жильцов подъезда при необходимости готов принять пункт временного размещения на улице Нестерова. С людьми работают психологи. По словам мэра Владивостока Олега Гуменюка, семье погибших детей будет оказана помощь.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. На месте работает группа следователей-криминалистов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021