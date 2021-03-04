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ТЦ пожаловались на злоупотребления ритейлеров по недоплате налогов

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Торговые центры пожаловались в Минпромторг на ритейлеров, что те недоплачивают налоги и допускают злоупотребления в сфере аренды недвижимости. Сегодня у торговцев есть возможность занижать выручку офлайн-магазина, списывая часть на продажи в онлайне. За счет этого ритейлеры могут меньше платить за аренду (обычно платеж связан с объемом реализации), и в том числе НДС. Проблему поднял Российский совет торговых центров (РСТЦ). Организация направила письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, с копией документа ознакомились «Известия».

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«На сегодняшний день отсутствует какая-либо централизованная система фиксации и контроля товарооборота, осуществляемого в рамках самовывоза, доставки товара курьерской службой. Данное обстоятельство создает условия для злоупотреблений на рынке торговой недвижимости и, как следствие, для занижения прибыли и неуплаты НДС», — говорится в письме РСТЦ.

Имеется в виду НДС, который выплачивают моллы со своих доходов (плата за аренду), пояснил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

Для создания единых правил фиксации продаж в формате самовывоза союз предложил внести на кассовый чек информацию о месте (адресе) отгрузки товара, выполнения работ и оказания услуг, сказано в письме. Новшество организация просит отразить в виде изменений в 54-ФЗ. Проект поправок РСТЦ также направил в Минпромторг.

Количество посетителей в торговых центрах за последний год снизилось на 25-30%, поэтому закономерно, что снизилась и выручка магазинов, подчеркнул в свою очередь президент Аccоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Деньги на кассу: ТЦ пожаловались на недоплату налогов магазинами

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