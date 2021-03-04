РФ призвала не использовать проверки МАГАТЭ для сведения счетов с Сирией

Государствам — участникам Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) необходимо прекратить политически мотивированные попытки использовать проверки организации для сведения счетов с Сирией. Об этом говорится в заявлении российской делегации на СУ МАГАТЭ, опубликованном 3 марта на странице миссии в Twitter.

«МАГАТЭ уже неоднократно на протяжении многих лет докладывает, что Дамаск полностью выполняет свои гарантийные обязательства. Осуществляются регулярные проверки на заявленных ядерных объектах. <…> Никаких причин держать этот вопрос в повестке дня совета нет. Государства-члены должны оставить политически мотивированные попытки использовать проверочную деятельность МАГАТЭ для сведения счетов с Дамаском», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что признаков переключения заявленного ядерного материала на неразрешенные цели не наблюдается. Российская делегация предлагает сконцентрировать усилия на поиске решений «реальных проблем режима нераспространения и путей укрепления системы гарантий».

Ранее в этот же день заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи заявил, что США и союзники хотят использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента для реализации собственных геополитических интересов.

Полянский отметил, что такой подход, в частности, проявлялся при расследовании предполагаемых инцидентов с применением боевых отравляющих веществ в Сирии. Он подчеркнул, что в тех ситуациях вся вина бездоказательно возлагалась на Дамаск.