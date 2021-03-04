Арбитр Сергей Карасев оценил специфику работы на чемпионатах в Европе

Арбитр FIFA Сергей Карасев — единственный действующий представитель России, имеющий опыт работы главным арбитром на турнирах уровня чемпионата Европы и шансы стать судьей предстоящего турнира, в преддверии старта заключительного отрезка сезона в «Тинькофф РПЛ» рассказал «Известиям» об опыте и специфике работы со сборными разных континентов, особенностях подготовки рефери к матчам и о том, как изменила футбол пандемия коронавируса.

В 2021 году Карасев уже успел поработать на матче плей-офф Лиги Европы «Гранада»–«Наполи», а также обслужил одну игру в РПЛ.

Ранее, в июне 2016 года, он обслуживал два матча Евро во Франции: Румыния–Швейцария (1:1) и Исландия– Венгрия (1:1). Спустя два месяца отработал встречу Олимпиады в Рио-де-Жанейро Япония–Колумбия (2:2). А в 2018 году судил игру чемпионата мира Австралия–Перу (0:2).

По словам Карасева, пандемия коронавируса сильно изменила футбол и обстановку на поле. Видеть пустые трибуны «скучно и грустно», отметил он. «Такого драйва, как раньше, нет ни у футболистов, ни у судей, когда эхо гуляет в течение 90 минут», — указал арбитр.

Судья также рассказал, что в его карьере случались моменты, когда из-за коротких промежутков между матчами появлялась эмоциональная загруженность.

«Если ты не стал брать паузу, а потом отсудил плохо, то никакие отговорки про усталость не помогут. Я не буду называть конкретные игры, но в моей карьере случалось, когда чувствовал, что эмоционально перегружен. Особенно это часто происходит, если посреди недели судишь еврокубковый матч», — отметил Карасев, добавив, что судье следует взвешенно подходить к плотности своего графика.

При этом, сообщил Карасев, за годы работы ужесточились и нормативы подготовки рефери к матчам.

«Честно говоря, сейчас «тест Купера» (12-минутный бег. — «Известия») кажется каким-то детским лепетом по сравнению с новыми стандартами, введенными около 10 лет назад. Например, «йо-йо-тест» — челночный бег по сигналу, рассчитанный на недовосстановление. Организм закисляется, и благодаря этому можно проверить, насколько он способен сопротивляться такой нагрузке, что сразу показывает уровень твоей физической готовности», — отметил Карасев.

Появился также «сингл-дабл-сингл-тест» — без подготовки такое не сдать и не получить допуск до судейства чемпионата России. «Отсюда можете понять, насколько мы должны быть готовыми, чтобы не потерять работу», — добавил арбитр.

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