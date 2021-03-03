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«Украинскую Венецию» затопило нечистотами

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Город Вилково Одесской области Украины, который часто называют украинской Венецией, затопило нечистотами из-за долгов коммунальщиков перед энергетиками. Об этом 3 марта сообщает телеканал «1+1».

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«Вилково затапливает нечистотами. За долги по электроэнергии отключили помповые станции, что привело к остановке вакуумной канализации», — сказано в сообщении.

Нечистоты копятся на городских улицах города, часть из них попадает в реку Дунай, за которой начинается румынская территория.

Помпы вакуумной канализации не работают уже на протяжении недели из-за долга водоканала перед энергетиками в $250. Отмечается, что если канализация простоит без работы больше месяца, ее невозможно будет запустить.

Вакуумную канализацию в городе в дельте Дуная соорудили в 2018 году на средства Евросоюза. Она должна предотвращать утечку отходов в пограничную реку. Каждые полгода представители ЕС приезжают контролировать работу системы, следующий визит запланирован на весну.

11 ноября 2020 года стало известно о реке нечистот, которая разлилась в городе Снежногорске Мурманской области. По словам директора унитарного муниципального производственного предприятия «ЗАТО Александровск» Андрея Васильева, проблема возникла в начале октября, связана она с тем, что система не рассчитана на прием большого объема отходов.

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