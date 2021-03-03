Ученые развеяли распространенный миф о ношении масок

Ученые из Университетской больницы Кливленда (штат Огайо) пришли к выводу, что ношение масок не способствует развитию гипоксии — пониженному содержанию кислорода в организме. Такое исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

В эксперименте ученых приняли участие 50 добровольцев в возрасте около 33 лет. У них замерили частоту сердечных сокращений, а также уровень кислорода и углекислого газа в крови во время покоя и при быстрой ходьбе.

Таким образом, выводы ученых показали, что ни у одного из испытуемых не наблюдалось кислородного голодания или избытка углекислого газа в крови из-за маски.

В связи с этим ученые выразили надежду, что результаты исследования убедят людей в том, что их организм способен в полной мере получать кислород при ношении маски.

В феврале врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что тканевые многоразовые маски и маски из неопрена не защищают от заражения COVID-19, а также могут вызывать проблемы с кожей.

Месяцем ранее врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила, что ношение двух медицинских масок одновременно может привести к негативным побочным эффектам в виде сонливости и усталости.