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Инфекционист признал тканевые маски плохой защитой от коронавируса

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Тканевые многоразовые маски и маски из неопрена не защищают от заражения коронавирусной инфекцией, а также могут вызывать проблемы с кожей. Такое мнение высказал рассказал врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в интервью радиостанции «Вести FM».

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По словам специалиста, тканевые маски защищают только от крупных частиц.

«Защиты именно от коронавирусной инфекции (тканевая маска. — Ред.) никакой не несет. Более того, вызывает воспалительные изменения на коже лица, вызывает изменения со стороны носоглотки, потому что она не приспособлена для этого. Это просто такой дизайнерский ход, и, более того, она не фильтрует так, как фильтрует медицинская маска», — пояснил врач.

Говоря о неопреновых масках, Тимаков отметил, что из-за своего пористого материала они могут накапливать и задерживать в себе частицы вируса.

«Если тряпичные маски можно постирать или уничтожить вирус, то в неопрене более глубокие поры и они закрыты, в них будет дольше содержаться инфекция, которую мы вдыхаем или выдыхаем», — уточнил эксперт.

Тимаков считает, что необходимости в ношении двух масок одновременно, а также в определенном респираторе нет. По его мнению, обычная медицинская маска лучше всего справляется со своей задачей. Однако предупредил, что маска должна быть обязательно трехслойной.

Ранее ученые из Национального института здравоохранения США пришли к выводу, что ношение медицинских масок пациентами, уже заразившимися COVID-19, может снизить тяжесть течения заболевания. Исследователи выяснили, что маски повышают влажность вдыхаемого воздуха, тем самым стимулируют выработку интерферонов — белков, которые выделяют клетки организма в ответ на вторжение патогена.

В январе врач-инфекционист Галина Гольцман рассказала, что ношение двух медицинских масок одновременно может привести к негативным побочным эффектам в виде сонливости и усталости.

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