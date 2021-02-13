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Ученые рассказали о полезном свойстве масок для больных COVID-19

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Ношение медицинских масок пациентами, уже заразившимися COVID-19, может снизить тяжесть течения заболевания. Об этом говорится в исследовании ученых из Национального института здравоохранения США, опубликованном в Biophysical Journal.

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Они выяснили, что маски повышают влажность вдыхаемого воздуха, тем самым стимулируют выработку интерферонов — белков, которые выделяют клетки организма в ответ на вторжение патогена.

«Повышенный уровень влажности — то, что большинство носителей масок, вероятно, чувствовали, не осознавая, что эта влажность на самом деле может быть им полезна», — отметил один из авторов исследования Адриан Бакс.

Также влажный воздух может ограничить распространение вируса в легкие, способствуя мукоцилиарному клиренсу — защитному механизму респираторного тракта, который удаляет из легких слизь и потенциально вредные частицы.

Ученые протестировали четыре распространенных типа масок: № 95, двухслойную из хлопка и полиэстера, трехслойную одноразовую хирургическую, а также тяжелую хлопковую. Добровольцев попросили дышать в герметичный черный ящик, после чего в нем замеряли уровень влажности. Потом испытуемые повторяли процедуру с маской на лице. Результаты эксперимента показали, что во втором случае большая часть водяного пара оставалась на ткани, конденсировалась и вдыхалась повторно. По данным исследования, толстая хлопковая маска обеспечила наибольший уровень влажности.

12 февраля сообщалось, что исследователи центров по контролю и профилактике заболеваний США заявили о том, что одновременное ношение двух масок защищает от коронавируса с эффективностью до 80–90%.

В январе врач-инфекционист Галина Гольцман рассказала, что ношение двух медицинских масок одновременно может привести к негативным побочным эффектам в виде сонливости и усталости.

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