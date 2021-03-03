Оборудование для реабилитации онкобольных доставили в ЕАО

Новейшее оборудование для реабилитации онкологических больных в Еврейскую автономную область безвозмездно передали партнеры из Китайской Народной Республики. Аппараты позволят пациентам улучшить кровообращение в организме, уменьшить воспалительный процесс, в целом восстанавливаться быстрее.

«Оборудование будет установлено в отделении химиотерапии. Помощь в доставке приборов в регион оказала компания «Стройэлитцентр», — сообщили в правительстве региона, передает ИА ЕАОMedia.

Ранее в областной больнице в Биробиджане установили оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств. В январе приступил к работе опытный в этой сфере доктор, уже решен вопрос с обеспечением его служебным жильем.