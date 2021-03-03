Невестка госпитализированного принца Филиппа рассказала о его самочувствии

Состояние здоровья принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, немного улучшилось, сообщила его невестка герцогиня Корнуоллская Камилла изданию Daily Mail в среду, 3 марта.

«Он немного лучше. Держим кулачки», — сообщила она во время посещения центра вакцинации на юге Лондона.

Герцогиня Корнуоллская также отметила, что лечение временами бывает болезненным для герцога Эдинбургского.

По данным портала Metro, 1 марта принц Филипп был переведен в лондонскую больницу Святого Варфоломея для наблюдения за имеющимся у него заболеванием сердца, а также для лечения «инфекции», характер которой не уточняется. 99-летний герцог вывезен из госпиталя короля Эдуарда VII в центре Лондона, где находился последние 13 дней.

Принца Филиппа госпитализировали из-за недомогания 16 февраля по совету его врача. По данным британских СМИ, направление в больницу не связано с коронавирусной инфекцией, добраться до медучреждения он смог без посторонней помощи.