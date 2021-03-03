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Глава ФМБА рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19

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Более трети переболевших коронавирусом не имеют антител, но у них есть клеточный иммунитет. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в среду, 3 марта.

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«Наше эпидемиологическое исследование, которое показало, что те люди, которые переболели COVID-19 и имеют антитела, имеют, как правило, клеточный иммунитет. А те, кто не имеет антител, более чем в трети случаев тоже имеют клеточную память и клеточный иммунитет», — сказала она эфире телеканала «Россия 24».

По словам Скворцовой, у ФМБА также есть современный метод для измерения клеточного иммунитета по белковым маркерам и их генам. Она отметила, что это высокоточный метод, он не позволяет допускать ошибку.

Ранее в этот же день замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, что недостаточное число или отсутствие антител после вакцинации объясняется тем, что у некоторых людей иммунологический ответ запаздывает.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% граждан, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу, если сегодняшний темп вакцинации сохранится.

Также Голикова отмечала, что на сегодняшний день Россия по уровню заболеваемости находится в той же точке, что и в конце мая 2020 года. При этом она подчеркивала, что число новых случаев коронавируса в стране снижается, но остается достаточно серьезным.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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