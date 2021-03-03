Ученый объяснил отсутствие антител после вакцинации

Недостаточное количество или отсутствие антител после вакцинации объясняется тем, что у некоторых людей иммунологический ответ запаздывает, рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире программы «Док-ток» «Первого канала».

«Это говорит о том, что иммунологическая активность иная. Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются. У кого-то бывает быстрый иммунологической ответ, у кого-то иммунологической ответ запаздывает», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Специалист пояснил, что у организма остается пожизненная память о том, что человек встречался с вирусом.

Горелов также выразил мнение, что в России не было второй волны эпидемии коронавируса, так как еще не прошла первая.

2 марта вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу, если сегодняшний темп вакцинации сохранится.

Также Голикова рассказала, что на сегодняшний день страна по уровню заболеваемости находится в той же точке, что и в конце мая 2020 года. При этом она подчеркнула, что число новых случаев коронавирусной инфекции в России снижается, однако остается достаточно серьезным.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в РФ и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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