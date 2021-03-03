Интерпол сообщил об изъятии тысяч доз поддельных вакцин в ЮАР и КНР

Сотрудники полиции Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Китая (КНР) изъяли тысячи доз поддельных вакцин от COVID-19. Информация опубликована в среду, 3 марта, пресс-службой Интерпола.

«Около 400 ампул, что эквивалентно примерно 2,4 тыс. доз поддельной вакцины, были обнаружены на складе в городе Джермистон (ЮАР), где сотрудники полиции <...> задержали трех граждан Китая и гражданина Замбии», — говорится в пресс-релизе международной организации.

Также было изъято более 3 тыс. доз поддельных вакцин китайской полицией.

«В Китае полиция вскрыла сеть по продаже поддельных вакцин от COVID-19, провела рейд в производственных помещениях, в результате которого были задержаны около 80 подозреваемых, а на месте происшествия изъято более 3 тыс. доз поддельных вакцин» — сообщили в Интерполе.

За несколько недель до задержаний Интерпол распространил предупреждение о появлении организованных преступных группировок, которые распространяют поддельные вакцины от COVID-19.

«Мы хорошо оцениваем этот результат, но это только верхушка айсберга, когда речь идет о преступлениях, связанных с вакциной COVID-19», — сказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

В конце января в Роскачестве предупредили россиян, что покупать вакцины от COVID-19 через интернет опасно. По данным организации, мошенники предлагают приобрести не только якобы отечественные, но и зарубежные вакцины, в том числе от компаний Pfizer и Moderna.

В декабре прошлого года в Интерполе рассказали, что мошенники могут начать подделывать вакцины в связи с ростом поставок лекарственного препарата. Фальшивые вакцины могут реализовывать через веб-сайты. Подделки возможны и среди тестов на коронавирус.