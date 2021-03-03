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В Раде поддержали выход Украины из часового пояса Москвы

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Депутаты Верховной рады поддержали в первом чтении законопроект «Об исчислении времени на Украине», предполагающий отмену сезонного перевода часов и внедрение понятия единого киевского времени. Об этом сообщается на сайте парламента республики в среду, 3 марта.

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Согласно документу, время на Украине на час отличается от московского и действует также на территориях, которые Киев считает своими, — в Крыму и Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

В пояснительной записке к проекту отмечается, что установление и закрепление на всей территории Украины единого киевского времени «позволит укрепить вопросы позиции безопасности Украины, а также способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий».

Указывается, что «киевское время — это время часовой зоны, в которой находится столица Украины — город Киев, что соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украины UTC (UA) +2».

Кроме того, предлагается отменить сезонный перевод часов.

Автором инициативы стал вице-спикер парламента, член партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук. Он подчеркивал, что в стране отсутствует закон, который регулирует порядок исчисления времени, а ежегодный переход на летнее и зимнее время происходит в соответствии с постановлением правительства от 1996 года. По его мнению, новый проект восполнит отсутствие в необходимой нормативной базе и поможет Украине бороться с российским влиянием, а также поспособствует евроинтеграции. Европарламент в 2019 году поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

Среди других аргументов — благотворное влияние таких норм на здоровье населения, поскольку перевод часов «приводит к изменению биологических ритмов человека» и отсутствию пользы от перевода времени в вопросе энергосбережения.

Стефанчук предложил отменить ежегодный перевод часов на зимнее время в октябре прошлого года. Он аргументировал это тем, что установление единого киевского времени поспособствует «деоккупации и реинтеграции территорий» страны.

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