Ученые выяснили механизм влияния белков коронавируса на сосуды

Израильские ученые выяснили, как белки коронавируса влияют на сосуды человека. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv.

Уточняется, что белки инфекции воздействуют на проницаемость сосудов с помощью изменения эндотелиальных клеток.

По мнению ученых, патологии, которые вызывает COVID-19, включая падение уровня кислорода в крови, сердечную и почечную недостаточность и поражение легких, возникают из-за повышенной коагуляции крови и дисфункции сосудов. Для подтверждения гипотезы специалисты клонировали 26 из 29 кодированных коронавирусом белков в клетках пупочной вены человека.

В результаты авторы определили, как каждый белок влияет на изменение эндотелиального барьера сосудов, повышение коагуляции и воспаление цитокинов. Они пояснили, что 70% белка приводят к существенным трансформациям клеток сосудов. Реакция же иммунитета стимулирует создание активных форма кислорода, воспалительных цитокинов и различных молекул, а отложение гиалуроновой кислоты — изменение соединений эндотелий и увеличение проницаемости сосудов, а также утечку крови.

Исследование позволило ученым подготовить рекомендации, помогающие в разработке лекарств, подавляющих данные белки.

Ранее в марте итальянские ученые опубликовали предварительные данные исследования антител к SARS-CoV-2 у персонала из девяти медицинских учреждений на севере страны. Они выяснили, что потерявшие обоняние при болезни имеют более сильный иммунный ответ на COVID-19.