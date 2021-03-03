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Ученые выяснили механизм влияния белков коронавируса на сосуды

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Израильские ученые выяснили, как белки коронавируса влияют на сосуды человека. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv.

Второй подход: ученые подтвердили, что после COVID-19 нужна прививка
По новым данным, вакцинация увеличивает эффект нейтрализации вируса антителами в 1000 раз

Уточняется, что белки инфекции воздействуют на проницаемость сосудов с помощью изменения эндотелиальных клеток.

По мнению ученых, патологии, которые вызывает COVID-19, включая падение уровня кислорода в крови, сердечную и почечную недостаточность и поражение легких, возникают из-за повышенной коагуляции крови и дисфункции сосудов. Для подтверждения гипотезы специалисты клонировали 26 из 29 кодированных коронавирусом белков в клетках пупочной вены человека.

В результаты авторы определили, как каждый белок влияет на изменение эндотелиального барьера сосудов, повышение коагуляции и воспаление цитокинов. Они пояснили, что 70% белка приводят к существенным трансформациям клеток сосудов. Реакция же иммунитета стимулирует создание активных форма кислорода, воспалительных цитокинов и различных молекул, а отложение гиалуроновой кислоты — изменение соединений эндотелий и увеличение проницаемости сосудов, а также утечку крови.

Исследование позволило ученым подготовить рекомендации, помогающие в разработке лекарств, подавляющих данные белки.

Ранее в марте итальянские ученые опубликовали предварительные данные исследования антител к SARS-CoV-2 у персонала из девяти медицинских учреждений на севере страны. Они выяснили, что потерявшие обоняние при болезни имеют более сильный иммунный ответ на COVID-19.

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