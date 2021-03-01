Ученые сообщили о более сильном иммунном ответе на COVID-19 у потерявших обоняние

Ученые факультета биомедицинских наук университета Humanitas (Италия) опубликовали предварительные данные исследования антител к SARS-CoV-2 у персонала из девяти медицинских учреждений на севере страны. Специалисты проанализировали продолжительность ответа антител и оценили, есть ли особенности, коррелирующие с поддержанием, снижением или усилением этого ответа.

Оказалось, что аносмия (потеря запахов) и дисгевзия (потеря вкуса) были связаны с самым высоким процентом испытуемых с повышенной скоростью выработки IgG. Исследователи предположили, что повышенный ответ антител у пациентов с потерей запахов может быть связан с персистенцией (длительное сохранение вируса в организме хозяина) SARS-CoV-2 в обонятельной луковице, которая через местное воспаление и высвобождение антигенов поддерживает и усиливает ответ антител.

Полученные данные действительно могут говорить о поражении обонятельной луковицы и нейронов, связанных со вкусовыми рецепторами, сказал «Известиям» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности российского образования «5-100») Сергей Нетесов.

«В обонятельной луковице много клеток с рецепторами АСЕ2, с которыми связывается коронавирус. Поэтому при ее поражении туда стягивается много лимфоцитов и иммунный ответ усилен», — пояснил эксперт.

По словам специалистов, сам синдром аносмии может длиться от трех дней до трех месяцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Редкое обоняние: потеря запахов при COVID усиливает иммунный ответ