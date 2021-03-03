Япония рассматривает проведение ОИ без иностранных зрителей

Власти Японии начали рассмотрение варианта проведения летней Олимпиады в Токио без иностранных зрителей. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято в течение месяца, передает телеканал «Известия». Глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото заявила, что Игры все же должны проводиться со зрителями, несмотря на ситуацию с пандемией. При этом она отметила, что необходимо позаботиться о мерах против распространения инфекции. Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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