Путин заявил об улучшении ситуации в сфере миграции в РФ

Ситуация в миграционной политике РФ улучшилась, однако риски сохраняются. Об этом 3 марта заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Глава государства отметил, что ситуация стала более упорядоченной и прозрачной, а эффективность законодательного регулирования повысилась.

«Вместе с тем и риски здесь еще сохраняются, включая проникновение криминала в среду бытовых мигрантов. Прошу и впредь взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в нашу страну, ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики, защищая при этом прежде всего интересы наших граждан на рынке труда», — добавил Путин.

24 февраля председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил провести ревизию востребованных специальностей, а также уделить больше внимания подготовке собственных кадров в строительной сфере и сельском хозяйстве, чтобы не допустить «зависимости страны от иностранной рабочей силы».

Сенатор, ссылаясь на данные МВД России, отмечал, что в результате пандемии коронавируса число мигрантов в стране снизилось почти в два раза: с 11 млн до 6 млн человек, большинство из них работает по патентам. Он выразил уверенность, что предложенные меры помогут сократить безработицу и количество малоимущих, которые находятся в указанной группе из-за отсутствия работы, возраста и отсутствия опыта работы.

В начале февраля предприниматели пожаловались на дефицит строителей в России. Так, в «Национальном объединении строителей» (НОСТРОЙ) сообщили «Известиям», что около 50% застройщиков ощутили нехватку строителей. В СРО «Уральское объединение строителей» (УОС) рассказали, что дефицит рабочих кадров составил 40–50%.