В СФ предложили провести ревизию профессий для независимости от мигрантов

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил провести ревизию востребованных специальностей, а также уделить больше внимания подготовке собственных кадров в строительной сфере и сельском хозяйстве, чтобы не допустить «зависимости страны от иностранной рабочей силы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма, которое в среду, 24 февраля, направят помощнику президента России Максиму Орешкину.

«В настоящее время самый большой сегмент мигрантов работает в сфере строительства и сельского хозяйства», — приводит агентство слова Кутепова.

«С целью недопустимости зависимости страны от иностранной рабочей силы» в СФ считают необходимым включение в приоритетные задачи сферы образования проведение ревизии востребованных специальностей, а также подготовку необходимых кадров в сфере строительства и сельского хозяйства. Это, по мнению сенаторов, поможет «обеспечить гарантированной работой» россиян, а также оперативно заменять иностранные кадры.

Сенатор, ссылаясь на данные МВД России, отмечает, что в результате пандемии коронавируса число мигрантов в стране снизилось почти в два раза: с 11 до 6 млн человек, большинство из них работает по патентам. Он выразил уверенность, что предложенные меры помогут сократить безработицу и количество малоимущих, которые находятся в указанной группе из-за отсутствия работы, возраста и отсутствия опыта работы.

В начале февраля предприниматели пожаловались на дефицит строителей в России. Так, в «Национальном объединении строителей» (НОСТРОЙ) сообщили «Известиям», что около 50% застройщиков ощутили нехватку строителей. В СРО «Уральское объединение строителей» (УОС) рассказали, что дефицит рабочих кадров составил 40–50%.

По словам экспертов, после остановки строек в апреле прошлого года многие мигранты уехали домой, и пока что в соответствии с распоряжением правительства России иностранцы не могут въезжать в страну, в том числе для работы на стройках.

Специалисты отмечают, что дефицит кадров начал ощущаться еще в ноябре-декабре 2020, но наиболее остро проблема встала после новогодних праздников.

Как сообщали «Известия» 10 февраля, первый замминистра сельского хозяйства Росии Джамбулат Хатуов попросил вице-премьера Викторию Абрамченко посодействовать привлечению иностранных рабочих в страну для сезонных работ в поле. В письме Абрамченко он подчеркнул, что некоторые процессы требует привлечения рабочих из-за границы, поскольку у них есть необходимые навыки и опыт. В прошлом году работы прошли в штатном режиме, но полностью решить вопрос с нехваткой иностранных кадров не удалось.