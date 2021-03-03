Стали известны дата и место прощания с Юрием Розановым

В Центральной клинической больнице (ЦКБ) 4 марта состоится церемония прощания со спортивным комментатором Юрием Розановым. Об этом в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба телеканала «Матч ТВ».

«4 марта в 11:00 по московскому времени мы прощаемся с Юрием Розановым. Гражданская панихида пройдет по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 25, в зале гражданской панихиды при морге ЦКБ», — говорится в заявлении.

Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался 3 марта, на 60-м году жизни.

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун в тот же день выразил соболезнования семье Розанова и его близким. По словам Федуна, Розанов был одним из лучших комментаторов.

В пресс-службе РПЛ 3 марта сообщили, что матчи 21-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о Юрии Розанове. РПЛ также выразила искренние и глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам.

Юрий Розанов комментировал футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году он получил премию «ТЭФИ» в номинации «Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы» за репортаж с юниорского чемпионата мира по хоккею.

С мая по ноябрь 2019 года не работал в эфире, так как боролся с онкологическим заболеванием. Вновь возобновил деятельность в ноябре 2019 года, одновременно продолжая лечение.