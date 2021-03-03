Матчи 21-го тура Тинькофф РПЛ начнут с минуты молчания в память о Юрии Розанове

Матчи 21-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове, который скончался на 60-м году жизни. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе РПЛ.

«Матчи 21-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Альбертовиче. РПЛ выражает искренние и глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам», — говорится в публикации на сайте чемпионата.

Матчи пройдут с 6 по 8 марта.

Ранее в этот же день стало известно, что спортивный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет.

Юрий Розанов комментировал футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году он получил премию ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы» за репортаж с юниорского чемпионата мира по хоккею.

С мая по ноябрь 2019 года не работал в эфире, так как боролся с онкологическим заболеванием. Вновь возобновил деятельность в ноябре 2019 года, одновременно продолжая лечение.