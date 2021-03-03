Volvo представила новый электромобиль с запасом хода 420 км

Шведская компания Volvo представила новый электромобиль C40 Recharge. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 3 марта в редакцию «Известий».

Автомобиль построен на базе кроссовера XC40 Recharge, представленного в 2020 году. От своего «донора» новинка отличается более покатой линией крыши, измененной задней частью кузова, а также другой фронтальной оптикой и бампером.

Модель Volvo C40 Recharge оснащается двумя электромоторами — по одному на каждой из осей. Суммарная мощность агрегатов составляет 408 л.с.

От 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 4,9 с. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 180 км/час.

Запас хода Volvo C40 Recharge составляет 420 км. При использовании зарядного устройства зарядить аккумулятор до 80% можно всего за 40 минут. Производство новинки стартует осенью 2021 года в бельгийском Генте.

2 марта сообщалось, что Volvo планирует к 2030 году стать фирмой, производящей исключительно электромобили.

Переход компании к полностью электрическим автомобилям является частью ее амбициозного климатического плана, который направлен на последовательное уменьшение углеродного следа в течение всего жизненного цикла автомобиля с помощью конкретных действий.