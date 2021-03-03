Врач назвала необходимую толщину медицинской маски

Эффективная медицинская маска должна быть толщиной минимум в два или три слоя, заявила во вторник, 2 марта, высокопоставленный чиновник здравоохранения Великобритании и врач Сьюзан Хопкинс.

Как передает Daily Mail, врач таким образом отреагировала на вопрос о популярном в США методе «двойной маскировки», когда человек носит сразу две медицинские маски для усиления эффекта защиты от коронавируса.

Хопкинск отметила, что в этом нет смысла, поскольку лучше отдать предпочтение одному многослойному средству индивидуальной защиты.

«Мы рекомендуем как минимум два слоя, а в идеале — три слоя в маске. <...> Чем больше слоев, тем лучше», — пояснила врач.

16 февраля стало известно, что французская компания BioSerenity объявила о создании защитной маски, способной нейтрализовать коронавирусную инфекцию.

Днем ранее врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что тканевые многоразовые маски и маски из неопрена не защищают от заражения COVID-19, а также могут вызывать проблемы с кожей.