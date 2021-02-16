Французская компания создала убивающую коронавирус защитную маску

Французская компания BioSerenity объявила о создании защитной маски, способной нейтрализовать коронавирусную инфекцию, сообщает во вторник, 16 февраля, телеканал BFMTV.

Отмечается, что маска была разработана специалистами Университетской больницы Лилля, Национального института здоровья и медицинских исследований Франции, а также Национального центра научных исследований.

Средство защиты «обладает способностью блокировать и уничтожать вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем». Маску можно будет использовать однократно, на срок до четырех часов.

В компании подчеркнули, что эффективность разработки заключается в использовании особого текстильного слоя, убивающего вирус за счет использования двух молекул — циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Изделие можно приобрести уже с 16 февраля. Маска стоит €1,49. При этом позже будет запущена реализация «хирургической версии» маски за €0,44. Это произойдет после распределения новинки среди приоритетных категорий работников.

15 февраля врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что тканевые многоразовые маски и маски из неопрена не защищают от заражения коронавирусной инфекцией, а также могут вызывать проблемы с кожей.