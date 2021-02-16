Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США заявили о варианте укрепления стратегической стабильности с РФ другими договорами
Мир
Президент Египта призвал граждан страны ограничить рождаемость
Мир
Испания откроется для международных туристов летом
Экономика
Ритейл предупредил о росте цен на яйца и мясо птицы
Наука
Французская компания создала убивающую коронавирус защитную маску
Мир
Российский сенатор диагностировал у Столтенберга «спутанное сознание»
Общество
В ВОЗ затруднились назвать сроки окончания пандемии COVID-19
Интернет
Пользовательница TikTok рассказала о способе уснуть за пять минут
Мир
Крупные автопроизводители в США приостановили работу из-за непогоды
Сюжет:

Французская компания создала убивающую коронавирус защитную маску

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французская компания BioSerenity объявила о создании защитной маски, способной нейтрализовать коронавирусную инфекцию, сообщает во вторник, 16 февраля, телеканал BFMTV.

Слабое звено: откуда берутся некачественные медицинские маски
В Самарской области нашли более миллиона экземпляров поддельных средств защиты

Отмечается, что маска была разработана специалистами Университетской больницы Лилля, Национального института здоровья и медицинских исследований Франции, а также Национального центра научных исследований.

Средство защиты «обладает способностью блокировать и уничтожать вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем». Маску можно будет использовать однократно, на срок до четырех часов.

В компании подчеркнули, что эффективность разработки заключается в использовании особого текстильного слоя, убивающего вирус за счет использования двух молекул — циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Изделие можно приобрести уже с 16 февраля. Маска стоит €1,49. При этом позже будет запущена реализация «хирургической версии» маски за €0,44. Это произойдет после распределения новинки среди приоритетных категорий работников.

15 февраля врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что тканевые многоразовые маски и маски из неопрена не защищают от заражения коронавирусной инфекцией, а также могут вызывать проблемы с кожей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021