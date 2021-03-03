В США российский танк Т-90М «Прорыв» назвали «монстром»

Российский танк Т-90М «Прорыв» после проведенного улучшения производительности стал еще более смертоносным «монстром». Об этом говорится в материале The National Interest от 2 марта.

По словам автора статьи Марка Эпикоса, Т-90М является усовершенствованной версией советского Т—90 МВТ, который к 1990-м годам уже обладал инновационными качествами. Он отмечает, что у российской версии в отличие от предшественника, значительно обновлена башня, к которой теперь относится современная система управления огнем «Калина», а также двигатель с более выгодным соотношением мощности и веса.

Эпикос также сообщает, что благодаря новой и более боеспособной системе «Реликт ЭРА» защита танка от некоторых типов снарядов, включая противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) возросла до 50%.

«Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», — пишет журналист.

При этом, по его словам, российская армия собирается модернизировать свой существующий парк Т-90 и Т-90А в соответствии с новыми стандартами Т-90М к середине 2020 годов.

Ранее, 5 октября 2020 года стало известно, что Минобороны России прорабатывает вопрос создания полков и бригад «с повышенными боевыми возможностями». В них планируется объединить новейшие боевые машины «Терминатор», «Прорыв» и «Бережок». Окончательное решение о создании новых полков будет принято по завершении исследовательских учений.

14 ноября того же года, журнал The National Interest писал, что российский танк Т-90 зарекомендовал себя не только как один из самых универсальных и мощных танков, но и как чрезвычайно успешный экспортный продукт. Издание отмечало, что Т-90 представляет собой сочетание проверенных временем технических характеристик, может похвастаться трехуровневой системой защиты и отличным вооружением.

5 февраля 2020 года представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв». 4 февраля 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что Россия и Индия подписали контракт о продлении производства экспортного варианта танка Т-90 (модель Т-90С) до 2028 года.