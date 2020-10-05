Минобороны объединит «Терминаторы», «Бережки» и «Прорывы» в единые полки

Министерство обороны России прорабатывает вопрос создания полков и бригад «с повышенными боевыми возможностями». В них планируется объединить новейшие боевые машины «Терминатор», «Прорыв» и «Бережки».

Окончательное решение о создании новых полков будет принято по завершении исследовательских учений, уточнили источники «Известий». Как ранее сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков, маневры с участием танков Т-90М «Прорыв», боевых машин пехоты (БМП-2М) с модулем «Бережок» и боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» пройдут уже в следующем году.

Планируется в уже существующих воинских частях создать бригады с указанной боевой техникой. Она будет концентрироваться сразу в нескольких формированиях, что позволит создать «бронированный кулак» и в случае необходимости изменить ситуацию на поле боя, считают эксперты.

«И у БМП-2М с модулем «Бережок», и у танков Т-90М боевые возможности значительно выше, чем у предыдущих модификаций, а БМПТ вообще новый вид техники», — отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, в России смешанных формирований еще не было, в отличие от некоторых зарубежных государств. Например, в бундесвере есть смешанные батальоны с мотопехотными и танковыми подразделениями.

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Броня по выбору: Минобороны объединит «Терминаторы» и «Бережки»