Нетрезвый посетитель бара в Москве попал к психбригаде

Нетрезвый посетитель московского бара попал к бригаде скорой психиатрической помощи после того, как устроил дебош в заведении, сообщает 3 марта РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел в баре «Золотая вобла» на Марксистской улице. Пьяный посетитель сначала устроил драку со своим другом, после чего попытался «взять в заложники» других отдыхающих.

По информации телеканала, ситуацию удалось разрешить только правоохранителям. Они вывели дебошира за пределы бара. На место произошедшего сразу была направлена психбригада.

Обстоятельства инцидента уточняются.

2 марта стало известно, что на севере Москвы женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на полицейского, пытавшегося доставить ее из супермаркета в отделение для составления протокола. Правоохранитель в результате нападения получил несколько синяков.