Нетрезвая москвичка избила пытавшегося составить на нее протокол полицейского

На севере Москвы женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на полицейского, пытавшегося доставить ее из супермаркета в отделение для составления протокола. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудник полиции пытался доставить нетрезвую женщину 1991 года рождения в отделение для составления протокола из супермаркета на Белозерской улице. Она в свою очередь ударила его несколько раз по ноге и руке», — рассказал собеседник агентства.

Страж порядка в результате нападения получил несколько синяков. В отношении 30-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.

4 февраля в Москве 34-летний пьяный водитель Mercedes пытался скрыться от правоохранителей и при задержании ударил сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел на Кантемировской улице.

Суд арестовал нарушителя на 30 суток, в его отношении составлен ряд административных протоколов. Кроме того, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.