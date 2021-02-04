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Пьяный водитель в Москве ударил при задержании сотрудника ГИБДД

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В Москве пьяный водитель иномарки пытался скрыться от правоохранителей и при задержании ударил сотрудника ГИБДД. Об этом в четверг, 4 февраля, агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД.

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Инцидент произошел на Кантемировской улице. Полицейские попытались остановить автомобиль марки Mercedes, но водитель никак не отреагировал на требование правоохранителей и попытался скрыться. Во время езды он нарушал ПДД, создавал угрозу жизни и здоровью окружающих. В результате машину удалось остановить на Домодедовской улице.

За рулем находился 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медосвидетельствование. Мужчина ругался матом и при задержании рукой ударил сотрудника ГИБДД. В отношении нарушителя применили физическую силу, после чего на место вызвали следственно-оперативную группу ОМВД по району Орехово-Борисово Северное.

Последующая проверка по базам данных установила, что в 2020 году мужчина был лишен права управления транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Суд арестовал нарушителя на 30 суток, в его отношении составлен ряд административных протоколов. Кроме того, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

5 января сообщалось, что правоохранителям в Санкт-Петербурге пришлось устроить погоню за пьяным водителем Kia Rio на Дальневосточном проспекте. В результате ДТП пострадавших нет. За рулем автомобиля находился 38-летний приезжий мужчина. Согласно результатам медосвидетельствования, он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

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