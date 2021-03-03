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В Англии обнаружили утерянную картину Тициана

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В английской церкви обнаружили работу, которая может принадлежать кисти итальянского живописца Тициана, пишет Daily Mail.

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К такому выводу пришел искусствовед и реставратор Рональд Мур, который приехал в город Ледбери, чтобы восстановить находящуюся в церкви копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. В дальнем углу храма на высоте около трех метров эксперт обнаружил выцветшую, но гораздо более ценную картину, которая висела там более 100 лет.

Более трех лет Мур изучал обнаруженное полотно. В результате он нашел доказательства того, что данная работа действительно была создана в мастерской Тициана — одного из крупнейших представителей эпохи Высокого и Позднего Возрождения.

В частности, реставратор обнаружил, что лицо одного из сидящих за столом апостолов напоминает портрет Тициана в молодости. Впоследствии его предположение подтвердилось, когда он сравнил фигуру на полотне с автопортретом художника 1597 года с помощью программы для распознавания лиц.

Кроме того, после удаления тончайшего слоя бесцветного лака Мур обнаружил скрытую подпись живописца. Также искусствовед нашел письмо предыдущего владельца полотна — коллекционера Джона Скиппе, датированное 1775 годом. В послании сообщалось, что он приобрел «наиболее хорошо сохранившуюся работу Тициана» в венецианском монастыре. В 1909 году потомок Скиппе подарил полотно приходской церкви.

В декабре в немецком городе Дюссельдорф полицейские обнаружили в мусорном баке местного аэропорта картину стоимостью более $330 тыс. Авторство полотна принадлежит французскому художнику Иву Танги, который получил известность благодаря абстрактным сюрреалистическим пейзажам.

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