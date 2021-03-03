Оперативная рассылка сведений ЗАГС о госрегистрации смерти защитит от мошенников

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который включает нотариат, портал Госуслуг и судебных приставов в перечень получателей оперативной рассылки сведений ЗАГС о государственной регистрации смерти. Об этом в среду, 3 марта, сообщает Федеральная нотариальная палата.

Предлагаемые нововведения должны решить ряд актуальных задач.

«В частности, доверенности, утратившие силу в связи со смертью доверителя, будут сразу отмечаться в Единой информационной системе нотариата, то есть по ним нельзя будет совершить сделку, распорядиться имуществом, снять деньги со счета», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативное оповещение нотариусов о смерти граждан поможет оптимизировать процедуру выявления так называемого выморочного имущества. По закону, если после смерти собственника недвижимого имущества на него не претендуют наследники, оно переходит в собственность государства. Такое имущество нередко привлекает внимание мошенников, которые пытаются им завладеть для дальнейшей продажи. Сам же процесс выявления выморочного имущества сложен.

«Синхронизация реестра наследственных дел ЕИС нотариата и реестра ЗАГС позволит повысить эффективность выявления выморочного имущества в автоматизированном режиме с последующей передачей информации в соответствующие государственные органы, ликвидируя возможность незаконного присвоения недвижимости и совершение сделок с ним», — подчеркивает советник президента Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию с органами государственной власти Елена Джуринская.

Наконец, ежедневное получение информации из реестра ЗАГС в автоматическом режиме также позволит гражданам получат всю необходимую для оформления наследства информацию с помощью суперсервиса «Утрата близкого человека», доступного на портале государственных и муниципальных услуг, а нотариусам — оперативно открывать наследственные дела, уведомлять наследников об этом.

Система сможет сразу сообщать сведения о нотариусе, к которому необходимо обратиться для открытия наследственного дела, с учетом нотариального округа и последнего места жительства наследодателя.

9 февраля сообщалось, что в столичных ЗАГСах сняли ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса.