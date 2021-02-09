В московских загсах сняли введенные из-за коронавируса ограничения

В столичных загсах сняли ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса, сообщила 9 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что улучшающаяся эпидемиологическая ситуация позволяет постепенно снимать и послаблять ограничения в городе, в частности вернуть к обычному режиму работы столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания.

«Для их посещения больше не требуется предварительная запись. Также мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака», — говорится в заявлении Раковой в Telegram-канале Комплекса соцразвития Москвы.

При этом заммэра подчеркнула, что необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим и требования по сохранению социальной дистанции в загсах и Дворцах бракосочетаний города.

«Я очень прошу горожан не забывать, что вирус никуда не исчез, поэтому по-прежнему важно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты», — отметила Ракова.

В ноябре прошлого года в связи с эпидемиологической обстановкой загсы Москвы ограничили число гостей на регистрациях брака до пяти человек. Молодоженам разрешалось находиться без масок во время торжественной церемонии.

В марте регистрации брака проходили в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов, без гостей и фотографов.

В январе 2021 года стало известно, что в Москве в День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, планируют пожениться более 50 пар. Церемонии проведут во Дворцах бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС) и № 3, которые работают каждый день.

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