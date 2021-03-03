Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в ряде регионов в субботу

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном холоде, который придет в Москву и регионы северо-запада России на выходных.

По прогнозам синоптиков, в течение рабочих дней температура в столице будет выше нормы, однако уже с субботы, 6 марта, будет ниже средних значений. Так, ночью похолодает до -14 градусов, а днем столбики термометров будут на отметке -5 градусов.

«В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять наступит понижение. Температура будет ниже нормы на 3 градуса в субботу, близка к норме в воскресенье и на 2-4 градуса ниже нормы в понедельник. Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», — цитирует его ТАСС в среду, 3 марта.

В Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала аномалии будут еще заметнее, где температура будет ниже нормы на 4-8 градусов.

С воскресенья аномальный холод распространится почти на всю европейскую территорию страны. Исключением станут Ростовская область, Ставрополья и регионы, расположенные на Нижней Волге, где температура около нормы.

Накануне врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о способах защиты от весенней простуды. Так, одним из наиболее проверенных способов защиты является правильный выбор одежды и ношение маски.