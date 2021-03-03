На вооружение ВМФ поступит уникальная автоматизированная система управления

Военно-морской флот России получит на вооружение автоматизированную систему управления, подключенную к сетям-координаторам, что позволит в создавать сплошные зоны поражения площадью в сотни и тысячи километров. Об этом «Известиям» рассказали источники в военном ведомстве.

По их данным, системы в настоящий момент находятся в состоянии повышенной готовности, и первая партия поступит в войска в ближайшее время.

«Головки самонаведения ракет имеют ограничение по дальности и по углу, в котором они могут распознавать объект. Просто выстрелить в море в сторону цели — бессмысленная трата дорогостоящего оружия. Есть определенные требования по выдаче целеуказания для наведения боеприпасов на корабельные группы и отдельные корабли. Необходимо учитывать, что они не стоят на месте. Типовое соединение преодолевает за час десятки километров. Поэтому на командном пункте должна быть актуальная информация, позволяющая вывести в район цели ударные средства поражения»,— объяснил военный эксперт Виктор Мураховский.

С помощью новинки самолеты, вертолеты и беспилотники в режиме реального времени смогут не только передавать, но и получать координаты и параметры целей от кораблей, субмарин и наземных систем наблюдения.

Кроме того, на вооружение морской авиации вскоре поступят гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон», которые также смогут работать с новыми системами.

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С дальним прицелом: корабли противника заметят за сотни километров