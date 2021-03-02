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Назван победитель конкурса «Европейский автомобиль года»

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Организаторы премии «Европейский автомобиль года» (Car of the Year) назвали победителя конкурса в 2021 году.

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Так, победу одержал японский хетчбэк Toyota Yaris нового поколения, который был высоко отмечен жюри конкурса за дизайн и технологии.

На звание лучшего автомобиля Европы также претендовали Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Volkswagen ID.3.

Конкурс «Европейский автомобиль года» — международная награда в области автостроения, присуждаемая группой профессиональных европейских автомобильных журналистов.

12 февраля сообщалось, что совместный проект шоу-пространства «Ленинград Центр» и комплекса гоночных трасс «Игора Драйв» автотеатр «Драйв Шоу» стал призером премии фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций best experience marketing awards! 2021.

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