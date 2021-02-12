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Автотеатр «Драйв Шоу» стал призером премии bema! 2021

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Совместный проект шоу-пространства «Ленинград Центр» и комплекса гоночных трасс «Игора Драйв» автотеатр «Драйв Шоу» стал призером премии фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций best experience marketing awards! 2021. Об этом говорится в пресс-релизе фестиваля, опубликованном 12 февраля.

Театр начинается с парковки: «Игора Драйв» стала площадкой для автошоу
Постановка «Timeless. Люби меня крепко», стартовавшая 4 июля, будет идти до конца лета

Ежегодная премия bema! присуждается лучшим проектам по решению экспертного совета. Согласно его заключению, автотеатру присвоены премии в таких номинациях, как «Лучшая активация в сфере культуры» и «Лучшая клиентская активация».

Проект «Драйв Шоу» был запущен «Ленинград Центром» и комплексом «Игора Драйв» в июле 2020 года. На открытии проекта была представлена постановка «Timeless. Люби меня крепко». Она не имеет сюжета и основана на сценических фрагментах-фантазиях и цитатах знаменитых людей о сущности отношений. Каждый из героев проживает свою историю и в конце должен произнести: «Я тебя люблю».

Фрагменты шоу впервые были продемонстрированы в формате видеоарта в сочетании с живыми вокальными, танцевальными, цирковыми эпизодами.

В постановке приняли участие финалистка шоу «Голос», победительница «Точь-в-точь», участница «Три аккорда» Ксана Сергиенко, а также Алексей Ишмаев и Павел Майер, обладатели серебряной медали международного фестиваля циркового искусства Mondial du Cirque de Demain-2019.

Режиссер представления — художественный руководитель «Ленинград Центра» Феликс Михайлов.

«Ленинград Центр» — шоу-пространство, центр современной культуры развлечений, развивающий этот жанр в России. Среди известных проектов центра — «Фавориты Луны. Поцелуй», «Прекрасная М», Lovesick и театральное ревю «Портфолио». В представлениях принимали участие российские и зарубежные звезды, в частности Дарья Мороз, Кармен Электра и Софи Эллис-Бекстор.

Комплекс «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Комплекс является также центром активного досуга для широкой аудитории.

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