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Эксперты спрогнозировали дальнейшее подорожание элитной недвижимости в РФ

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В настоящее время на рынке элитной недвижимости есть предложения, которые имеют высокий потенциал к росту цены. Об этом во вторник, 2 марта, заявил «Известиям» директор департамента консалтинга и аналитики компании Kalinka Group Александр Шибаев.

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«Сейчас есть предложения на элитном рынке, которые имеют высокий потенциал к росту цены. Именно поэтому в 2020 году был зафиксирован рекорд сделок на элитном рынке в Москве. Средняя цена на первичном рынке выросла на 15% за год, и имеет потенциал к дальнейшему росту — еще около 10% за 2021 год», ― сказал он.

По словам эксперта, рост цен в российской столице, в отличии от мировых столиц, был связан не ростом экономики, а с нестабильной экономической ситуацией, пандемией коронавируса и волатильностью курса рубля. Также он подчеркнул, что у неэлитного жилья больше минусов, так как оно сильнее подвержено влиянию негативных экономических и политических воздействий.

В свою очередь, директор департамента городской недвижимости консалтинговой компании Knight Frank Андрей Соловьев отметил, что с учетом сложившейся ситуации элитное жилье остается выгодной покупкой, так как это абсолютно понятный продукт, а у клиентов, как правило, уже есть опыт приобретения и владения недвижимостью. Одним из основных плюсов элитной недвижимости он назвал устойчивость и зачастую рост цены и арендных ставок в периоды финансовых кризисов.

Как рассказала управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая, в 2020 году строительная отрасль избежала стагнации благодаря запуску программы субсидирования ипотечной ставки. Дешевые жилищные кредиты спровоцировали ажиотажный спрос на квартиры в новостройках, который привел к дефициту предложения, а нехватка в экспозиции ликвидных лотов вызвала стремительный рост цен.

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В Москве, по ее словам, сильнее всего подорожали новостройки бизнес-класса ― на 24%. Стоимость квартир массового сегмента увеличилась на 19%, премиум-класс вырос в цене на 12%, а наименьшую динамику продемонстрировало элитные проекты ― 6%. В целом, годовой прирост цены первичного жилья составил 18%. Кроме того, Литинецкая отметила, что покупка элитного жилья ― это выгодное капиталовложение, причем, речь идет как о коротких, так и о длинных инвестициях.

«Однозначно, покупать элитную недвижимость необходимо сегодня. С одной стороны, это продиктовано нестабильной экономической ситуацией в будущем ― в таких ситуациях необходимо отдавать предпочтение более понятным и надежным активам, с другой стороны ― очевидно, что всё дорожает», ― заявил управляющий партнер агентства элитной недвижимости Savills в России Дмитрий Халин.

Он добавил, что после выхода из пандемии уже произошло базовое повышение цен и оно будет продолжаться и дальше. Также эксперт указал на то, что в Москве остается всё меньше «белых пятен» под застройку, следовательно, каждый новый проект оказывается дороже предыдущего. Кроме того, Халин отметил, что в современных условиях после небольшого подъема цены многие застройщики вступили в конкурентную борьбу за покупателя, предлагая новации, которых до этого было очень мало.

Ранее в этот день стало известно, что в 2020 году Москва заняла пятое место из 100 в рейтинге изменения цен на элитное жилье Prime International Residential Index (PIRI 100), Санкт-Петербург вошел в топ-10, поднявшись с 61-го на восьмое место.

Согласно данным отчета The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank, рост цен в российской столице составил 9,9%, переместив город на 11 позиций вверх. При этом годом ранее элитная жилая недвижимость в Москве подорожала на 4,7% (16-е место).

Еще более динамичный взлет по строчкам рейтинга продемонстрировал Санкт-Петербург, который в прошлом году переместился с 61-го на 8-е место, рост цен в Северной столице России составил 8,7%.

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