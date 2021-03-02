Москва вошла в топ-5 мирового рейтинга изменения цен на элитное жилье

В 2020 году Москва заняла пятое место из 100 в рейтинге изменения цен на элитное жилье Prime International Residential Index (PIRI 100), Санкт-Петербург вошел в топ-10, поднявшись с 61-го на восьмое место. Об этом свидетельствуют данные отчета The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank, который есть в распоряжении «Известий».

Согласно данным рейтинга, рост цен в российской столице составил 9,9%, переместив город на 11 позиций вверх. При этом годом ранее элитная жилая недвижимость в Москве подорожала на 4,7% (16-е место).

Как заявил директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia Андрей Соловьев, одним из ключевых событий 2020 года стал высокий уровень покупательской активности, особенно в последние месяцы, на фоне которого существенно сократилось предложение и выросла стоимость квадратного метра во всех сегментах жилой недвижимости Москвы. Помимо структурных изменений цены на столичном рынке корректировались на стадии строительной готовности, а также повышались в некоторых уже сданных проектах.

Еще более динамичный взлет по строчкам рейтинга продемонстрировал Санкт-Петербург, который в прошлом году переместился с 61-го на восьмое место, рост цен в Северной столице России составил 8,7%.

«2020 год и сопровождающие его события изменили традиционную динамику цен и расстановку городов в мировом рейтинге. Рынок недвижимости России и, в частности, Санкт-Петербурга был подвержен в большей степени влиянию нестабильной экономической ситуации в стране, нежели пандемии и распространению COVID-19 в мире», ― сказал гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.

По его словам, покупатели инвестировали накопленные средства в наиболее стабильную «валюту», а именно недвижимость. Также повышению спроса на жилье способствовало снижение процентных ставок по ипотеке, что и стало причиной существенного увеличения среднего уровня цен на элитную недвижимость в городе.

Кроме того, анализ мировых рынков недвижимости включает в себя и Индекс миллиона долларов, который отражает, сколько квадратных метров недвижимости можно приобрести за $1 млн в ключевых городах по всему миру. Так, согласно этому индексу, за год Москва смогла переместиться с 13-го на 24-е место (в 2020 году за эту сумму можно было купить уже 83 кв. м жилья, хотя в 2019-м приобрести можно было лишь 76 кв. м).

Ранее, 28 февраля, стало известно, что стоимость вторичного жилья в крупнейших российских городах в феврале составила в среднем 68–88 тыс. рублей за 1 кв. м. Такие данные привели база объявлений об аренде и продаже жилья ЦИАН и агентство недвижимости «Этажи».

В месячном выражении оба ресурса определили положительную или нулевую динамику во всех рассмотренных локациях. Отмечалось, что цена за 1 кв. м жилья увеличилась на 1,6% по сравнению с январем и на 15,3% с февралем прошлого года.

В Москве же, по данным ЦИАН, средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке составила 255,4 тыс. рублей за 1 кв. м. Относительно января эти значения выросли по сравнению с январем 2020-го на 0,3%, в сравнении с февралем — на 17%.