Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Культура
Набросок картины Ван Гога продан за рекордные $10 млн
Мир
Тихановская оценила перспективу развития отношений России и Белоруссии
Мир
В США за сутки выявили более 57 тыс. случаев коронавируса
Экономика
Путин поручил сделать работу по строительству БАМа и Транссиба ритмичной и четкой
Авто
Москва превысила план 2030 года по уровню безопасности дорожного движения
Мир
Премьер Франции предупредил о начале трудных недель борьбы с коронавирусом
Спорт
Норвежская лыжница победила в женской индивидуальной гонке на ЧМ
Мир
Президент Черногории предложил запретить въезд без ПЦР-теста на коронавирус
Авто
Средняя цена нового авто в России достигла 1,8 млн рублей

Рогозин прокомментировал кражу оборудования на Байконуре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украденные с площадки № 110 космодрома Байконур детали являются собственностью Казахстана, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во вторник, 2 марта.

По его данным, это шкафы с неработающим с конца 1980-х годов оборудованием.

«Наука» на выход: самый долгожданный космический модуль готов к отправке на Байконур
Почему его создание заняло четверть века и для чего он нужен

«Охрана этого объекта обеспечивает прежде всего безопасность случайных посетителей и туристов, пытающихся проникнуть на этот аварийный объект, подлежащий утилизации, после того как будет принято решение руководством Казахстана», — написал Рогозин в Facebook.

Ранее в этот же день стало известно, что в полицию поступило заявление о краже с космодрома Байконур редкоземельных металлов. Заявителем, как уточняли в СМИ, стал начальник службы охраны ФГУП ЦЭНКИ — «Космический центр «Южный», сотрудники которого занимаются охраной объекта.

По информации охранника, радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля. Уже 19 февраля их на месте не было, а дверь сооружения № 3, где находится старт, взломали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, ущерб оценили более чем в 5 тыс. рублей.

Телеканал РЕН ТВ также уточнял, что стартовая площадка № 110 космодрома Байконур ранее использовалась для пусков ракеты «Энергия» с космическим кораблем «Буран».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021