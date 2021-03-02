Рогозин прокомментировал кражу оборудования на Байконуре

Украденные с площадки № 110 космодрома Байконур детали являются собственностью Казахстана, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во вторник, 2 марта.

По его данным, это шкафы с неработающим с конца 1980-х годов оборудованием.

«Охрана этого объекта обеспечивает прежде всего безопасность случайных посетителей и туристов, пытающихся проникнуть на этот аварийный объект, подлежащий утилизации, после того как будет принято решение руководством Казахстана», — написал Рогозин в Facebook.

Ранее в этот же день стало известно, что в полицию поступило заявление о краже с космодрома Байконур редкоземельных металлов. Заявителем, как уточняли в СМИ, стал начальник службы охраны ФГУП ЦЭНКИ — «Космический центр «Южный», сотрудники которого занимаются охраной объекта.

По информации охранника, радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля. Уже 19 февраля их на месте не было, а дверь сооружения № 3, где находится старт, взломали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, ущерб оценили более чем в 5 тыс. рублей.

Телеканал РЕН ТВ также уточнял, что стартовая площадка № 110 космодрома Байконур ранее использовалась для пусков ракеты «Энергия» с космическим кораблем «Буран».