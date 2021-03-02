Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга запустил флешмоб в поддержку Телеканала «78»

1 марта депутат Андрей Анохин обратился в своих социальных сетях к Вячеславу Макарову с просьбой пустить журналистов Главного городского телеканала в парламент и запустил челлендж #78говори, призывая к отказу от цензуры.

В феврале главный редактор «78» канала Александр Анучкин направил всем депутатам заксобрания письма, в которых просил обратить внимание на ситуацию со свободой слова и поднять данный вопрос на ближайших заседаниях парламента.

Систематическое ущемление прав журналистов стало возмущать и самих народных избранников — помимо Андрея Анохина, к проблеме подключились также депутаты фракции КПРФ, которые отправили запрос о причинах и основаниях недопуска журналистов «78» канала на заседания законодательного собрания.

Но, например, депутаты от фракции «Единая Россия» не видят нарушений в том, что телеканал «78» после выхода критических материалов уже три месяца не пускают в стены городского парламента. Об этом они сообщили в ответных письмах, написанных под копирку.

Галина Назарова, Игорь Высоцкий, Юрий Бочков и Александр Ходосок сообщают, что работа средств массовой информации, аккредитованных в заксобрании, «организована в полном соответствии с действующим законодательством». При этом депутаты добавляют, что информация «принята к сведению».

Октябрьский районный суд рассмотрит иск телеканала «78», который обжаловал отказ в аккредитации своих журналистов в законодательном собрании. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело уже принято к производству, судебное заседание состоится 3 марта.

Напомним, что со 2 декабря съемочная группа канала систематически получает отказы в аккредитации, поводом, по мнению редакции, является критика, прозвучавшая в эфире телеканала в адрес деятельности заксобрания, а также его председателя — Вячеслава Макарова.

Если вы хотите поддержать главный городской канал в борьбе за свободу слова и считаете, что цензура в современном обществе недопустима, то размещайте в своих социальных сетях хештег #78говори – петербуржцы должны знать, что происходит в городском парламенте.