Фрегат «Адмирал Касатонов» зашел в турецкую военно-морскую базу

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» зашел в турецкую военно-морскую базу Акзас-Карагач. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Северного флота.

«Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» в рамках своего дальнего похода совершил деловой заход в военно-морскую базу Турции Акзас-Карагач», — сказано в сообщении.

Российские моряки на турецкой базе будут находиться до 4 марта. Экипаж за это время пополнит запасы пресной воды и продовольствия, а также отдохнет, отметили в пресс-службе.

В ходе первого дальнего похода, который стартовал в конце 2020 года, «Адмирал Касатонов» уже зашел в Грецию, Алжир и Египет. Ожидаются еще несколько деловых заходов в порты государств Средиземноморского региона.

Отмечается, что за время дальнего похода фрегат преодолел свыше 12,7 тыс. морских миль. Весь экипаж корабля до начала плавания был привит от COVID-19.

12 ноября сообщалось, что «Адмирал Касатонов» из акватории Белого моря поразил ракетой «Калибр» цель на полигоне в Архангельской области. Цель была успешно поражена головной частью крылатой ракеты.

«Адмирал Касатонов» был построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Петербурге. Фрегат был принят в боевой состав флота 21 июля.