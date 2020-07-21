«Адмирал Касатонов» вошел в состав ВМФ

На стелс-фрегате «Адмирал Касатонов» поднят Андреевский флаг. Церемония состоялась на рейде Невы, куда корабль прибыл для участия в параде.

«Фрегат «Адмирал Касатонов», успешно завершивший государственные испытания, принят в состав ВМФ», — цитирует «Интерфакс» главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова.

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» в июне завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на «Северную верфь». 15 июля председатель комиссии государственной приемки фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» Виктор Иванов и ответственный сдатчик Денис Цветков подписали акт передачи судна Военно-морскому флоту России.

Игорь Касатонов (родился в 1939 году) — советский военачальник, в 1991–1992 годах был командующим Черноморским флотом, с 1992 по 1999 год — первым заместителем главнокомандующего ВМФ России. С 2009 года работает советником начальника Генштаба.