Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в понедельник, 6 июля.

По его словам, в настоящее время второй фрегат данного проекта завершает испытания. Также Евменов рассказал, что флот делает ставку на фрегаты проекта как на основные надводные корабли океанской зоны. При этом в перспективе корабли будут совершенствоваться.

Главком уточнил, что проект 22350 имеет большой модернизационный запас и получил дальнейшее развитие касательно корабельных систем вооружения.

12 июня генеральный директор судостроительного завода «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Игорь Пономарев рассказал, что еще два фрегата проекта 22350 будут заложены на заводе в конце июня – начале июля 2020 года.

Гендиректор указал, что «Северная верфь» намерена передать Военно-морскому флоту России первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в начале июля этого года. Также идет строительство второго серийного фрегата «Адмирал Головко», который в мае был спущен на воду. Линейку продолжат фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».

По словам Пономарева, фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» будут спущены на воду через два года.

6 июня стало известно, что фрегат «Адмирал Касатонов» завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на «Северную верфь».

Корабль спроектировало Северное проектно-конструкторское бюро. Водоизмещение фрегата составляет 5 тыс. т. Его длина — 135 м, а ширина — 16 м. Автономность составляет 30 суток.