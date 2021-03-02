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Премьер Франции предупредил о начале трудных недель борьбы с коронавирусом

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Францию ожидают трудные недели борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 2 марта, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

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По его словам, под пристальным контролем из-за эпидемиологической ситуации остаются 20 департаментов.

«Ближайшие недели будут трудными», — цитирует главу кабмина BFM TV.

Кастекс отметил, что в приоритете — введение локальных мер. Также глава правительства выразил надежду на улучшение ситуации через несколько недель на фоне вакцинации, набирающей обороты.

27 февраля Кастекс призвал сосредоточиться на выработке мер, которые бы позволили предотвратить необходимость введения тотального карантина, передает RT.

Ранее, 25 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам первого онлайн-саммита Евросоюза высказал мнение о том, что работа по сертификатам вакцинации должна быть скоординирована на европейском уровне для установления общих стандартов.

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