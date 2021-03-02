Google приступила к тестированию аналога TikTok

Компания Google запустила тестирование YouTube Shorts. Сервис предоставит пользователям возможность съемки коротких видеороликов в портретной ориентации. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил портал GSMArena.

«Новый продукт американской компании призван конкурировать с популярным приложением TikTok, который обладает схожим функционалом. На данный момент сервисом могут воспользоваться только граждане США и Индии», — рассказали аналитики издания.

Несмотря на то что платформа находится на стадии бета-тестирования, ролики, записанные при помощи YouTube Shorts, уже собирают до 3,5 млрд просмотров. В Google надеются привлечь значительную часть аудитории TikTok за счет собственной системы монетизации, говорится в сообщении.

В издании отметили, что в Индии и США у сервиса YouTube Shorts будет больше преимуществ, поскольку в этих регионах приложение TikTok имеет ограниченный доступ.

25 февраля стало известно, что социальная сеть Twitter планирует представить функцию Super Follow, которая позволит владельцам аккаунтов брать деньги с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту. Данная функция позволяет видеть сообщения, которые невидны другим пользователям, подписываться на рассылку новостей, а также сделает доступной цифровую символику. Механизм ценообразования Super Follow не уточняется, как и сроки реализации функции.