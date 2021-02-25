Twitter разработал платную подписку Super Follow

Соцсеть Twitter планирует представить функцию Super Follow, которая позволит владельцам аккаунтов брать деньги с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает телеканал CNBC.

Функция позволяет видеть сообщения, которые не видны другим пользователям, подписываться на рассылку новостей, а также сделает доступной цифровую символику. Механизм ценообразования не уточнялся.

Другим новшеством станет возможность создавать группы.

Сроки реализации Super Follow также не уточнялись.

О том, что Twitter может ввести ряд платных услуг в целях снижения зависимости доходов от рекламы, сообщалось 9 февраля.

Большая часть доходов соцсети поступает от целевой рекламы, направленной на конкретные группы пользователей. У Twitter этот бизнес в последние годы развивался более медленными темпами, чем у таких конкурентов, как Facebook Inc. и Snap Inc. На сегодняшний день, по данным EMarketer, рынок цифровой рекламы Twitter во всем мире оценивается в 0,8%.