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Переход на личности: куда уйдут налоги

Когда россияне смогут увидеть, на что истрачены их деньги
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Показывать каждому россиянину его налоговые отчисления в личном кабинете на сайте госуслуг предложила государству партия «Новые люди». По мнению ее лидера Алексея Нечаева, граждане должны знать, какие платежи и в каком объеме они переводят государству и как эти средства потом распределяются. Как россияне смогут оценить свой вклад в госбюджет — в материале «Известий».

Ежегодно российские граждане платят государству за владение имуществом: налог на недвижимость, землю, личный транспорт. Также ежемесячно отчисляется налог на доходы физических лиц. Увидеть и оценить эти отчисления сложно, потому что деньги удерживает из зарплаты работодатель: 13% перечисляет в Федеральную налоговую службу, ежемесячно отчисляет страховые взносы за каждого сотрудника, в том числе 22% — в Пенсионный фонд, 5,1% — в ФФОМС на обязательное медицинское страхование и 2,9% — в ФСС на социальное страхование.

За что платим

Идея введения налогового дневника гражданина, который можно будет увидеть конфиденциально в своем личном кабинете, стала своеобразным ответом на социологическое исследование, проведенное специалистами Высшей школой экономики.

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Больше половины опрошенных — 60% — согласны на дополнительные сборы под конкретные программы, направленные на решение общественных проблем. В исследовании, которое проводилось в последние месяцы 2020 года, участвовали граждане РФ в возрасте от 15 до 72 лет. Всего было опрошено 6 тыс. респондентов в 173 населенных пунктах 59 субъектов Российской Федерации.

В партии считают, что прежде чем говорить о новой налоговой нагрузке, необходимо разобраться со старой. Ведь большинство людей не имеют четкого представления о том, сколько налогов и на что ежемесячно уходит.

Безусловно, люди хотят знать, каким образом расходуются их налоги, как формируется бюджет Российской Федерации, бюджеты тех территорий, в которых они проживают. И в этом ключе предложение «Новых людей» может быть воспринято как минимум с пониманием, — заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов.

По мнению эксперта, благодаря этой инициативе повысится ответственность налогоплательщика, граждане смогут видеть в режиме реального времени, сколько они вкладывают в свое будущее в рамках пенсионного и социального фондов и медицинского страхования.

Ответственность государства

Помимо ежемесячного информирования, Федеральной налоговой службе предлагается суммировать размер «налогового вклада» по итогам года. В личном кабинете гражданина на портале госуслуг должна появляться информация о полном объеме уплаченных им налогов с детализацией цифр.

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Независимый финансовый советник, предприниматель Владимир Гуров считает, что в век современных технологий реализовать инициативу не сложно.

— Другой вопрос — для чего намеренно привлекать к этой теме внимание граждан? — говорит эксперт. — Теоретически облегчение доступа к подобной информации приведет к росту финансовой грамотности населения. И впоследствии граждане будут больше спрашивать с государства за те средства, которые, как они сами видели, ушли в бюджет и должны бы вернуться к ним в виде различных общественных благ — доступной медицины, пенсий, бесплатного образования и т.д.

Гуров считает, что в странах с развитым и открытым гражданским обществом это должно было бы повысить ответственность государства перед гражданами.

В конце февраля Федеральная налоговая служба уже запустила новый сервис — «Мои чеки онлайн». На нем любой человек может отследить свои траты на мобильную связь, такси, заказы еды за последние три года. Пользователь должен указать номер телефона, к которому привязана банковская карта, и адрес электронной почты. После этого ему будут доступны чеки онлайн-покупок. При этом данные счета доступны не только их владельцам, но и сотрудникам ФНС.

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