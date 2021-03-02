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Авто
Средняя цена нового авто в России достигла 1,8 млн рублей

Средняя цена нового авто в России достигла 1,8 млн рублей

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В России в январе 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1 млн 803 тыс. рублей. Это на 13,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом 2 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Отмечается, что средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 2,111 млн рублей (+14,1%), а отечественного автомобиля — 747 тыс. рублей (+7,7%).

Средневзвешенная цена рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

29 января стало известно, что в 2020 году российский автомобильный рынок покинули сразу 45 моделей автомобилей, что стало антирекордом с 2014 года, когда в стране произошел кризис.

Сокращение числа моделей в большинстве случаев произошло в среднем ценовом сегменте, что прямо связано с резким падением доходов населения и сужением среднего класса.

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